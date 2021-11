PÄEVAKÄPP ⟩ Tähelepanu! Kodu otsib paimaias nurrumootor Ants

Antsule meeldib põrandal pinksipalli taga ajada ja vennakesega mürada. Ta on alati esimesena kohal, kui on lootust konservi saada või kui inimene tahab temaga mängima hakata, nühkides ennast vastu jalgu ja lüües isegi nurru! Ants laseb end ilusti paitada, aga süles istumiseks tal praegu aega pole. Pesaleidja vabatahtlikud on siiski kindlad, et vanuse ja kannatlikkuse kasvades hakkavad ka sülerõõmud meeldima.