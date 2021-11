PPA sai uue kolleegi: ta on memmekas, aga hammustamine tuleb hästi välja

Perenaise Kätlini jaoks on Romi esimene teenistuskoer, seega kõik oli uus ja huvitav nende mõlema jaoks. Kätlinile on koerajuhiks saamine lapsepõlveunistuse täitumine. «Koerajuhiks tahtsin saada väikesest saadik. Meie peretuttav oli piirivalves koerajuht ja sealt see pisik tuligi. Sisekaitseakadeemiasse läksin just selle mõttega õppima ja praeguseks olen täitnud oma unistuse. Tuleb unistada ja ka pingutada selle nimel,» ütleb Kätlin.

Romi sai Kätlin kätte 2,5-kuu vanuselt mullu märtsis. «See on nagu väikese lapse kasvatamine. Oli väga palju perioode, kui oli kõik väga hästi, aga siis läks mõneks ajaks allamäge. Vahel on koeral paha päev, tuleb õppida koerast aru saama, mõelda, mida ja kuidas ma saan paremini teha. Olen selle perioodi jooksul läinud ka kannatlikumaks – ei ole vaja rapsida, kui kohe midagi välja ei tule, peab koerale vabu päevi tegema, laskma koeral kasvada ja areneda,» räägib noor koerajuht, lisades: «Näiteks oli jäljekoolitus konarlik. Algus oli väga paljulubav, siis läks raskeks. Nüüd on jälle hästi.»

Romist on saanud patrullkoer, kelle põhilised ülesanded on jäljeajamine, esemete otsimine, patrullimine ja ka kurjategijate kinnipidamine. «Iseloomult on ta tagasihoidlik, aga hammustamine tuleb tal hästi välja,» räägib Kätlin.

Kätlin toob välja, et eduka õppimise alustalaks on tugev side koerajuhi ja koera vahel: «Meie omavaheline kontakt on väga hea, kuulekus on väga hea. Romi tahab kõike koos minuga teha, väikesest peale on tekkinud väga hea side ja usaldus. Võib isegi öelda, et ta on memmekas, kodus ronib alati kaissu.»

Nüüd on kool läbi ja koerajuht on rahul, et saab Romiga päriselt tööd teha – appi tullakse vajadusel kogu Lõuna-Eestis.