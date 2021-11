Veterinaar hoiatab: seda koostisainet sisaldavad toidud on koerale äärmiselt ohtlikud

Loomadega tegeleva Suurbritannia heategevusorganisatsiooni Blue Cross veterinaariaosakonna juhataja Caroline Reay sõnul peaks iga koeraomanik tagama, et tema lemmik ei sööks ühtegi toitu, mis sisaldab sellist ainet nagu ksülitool.

Ksülitool on populaarne aine, mida kasutatakse toitude magustamiseks, näiteks kommides ja närimiskummis, aga seda võib leida ka mõne pähklivõi koostisosade nimekirjast.

Halvemal juhul võib ksülitool Reay sõnul põhjustada isegi maksapuudulikkust. Seega on väga oluline jälgida, et lemmikul ei oleks ligipääsu toiduainetele, mis sisaldavad ksülitooli. «Ärge jätke nätsupakke vedelema ja jälgige, et teie koeral ei oleks muul moel võimalik seda kätte saada,» hoiatab veterinaar.