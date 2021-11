Saksamaalt pärit fotograaf Christian Vieler on spetsialiseerunud koerte pildistamisele. Tegemist pole aga sugugi tavaliste nunnude klõpsudega. Nimelt jäädvustab mees koeri just sel hetkel, mil nad maiust püüavad. Tulemuseks on väga omanäolised ja äärmiselt naljakad kaadrid. Pilk peale!