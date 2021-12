Lemmiklooma valimine on otsus, mida ei tohiks teha uisapäisa. Kui valid looma, kes sobitub hästi sinu igapäevaharjumustega, on tõenäoliselt palju lihtsam temaga koos elama hakata ning tõenäosus, et ta lõpuks tänavale või varjupaika satub, tunduvalt väiksem.