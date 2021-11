VIDEO ⟩ Hoolitsev kana istub munade haudumise asemel kassipoegadel

Kas seal ikka on tibud tulekul? Oodake ja vaadake lõpuni, seal on midagi hoopis üllatavamat.

Mõne sekundi möödudes näeme, et kana all polegi mune. Tema sulgede all on peidus hoopis kolm supernunnut kassipoega, kes on seal rivis nagu kilud karbis ja naudivad kana pakutavat mugavust ja soojust.