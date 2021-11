ÕNNESEEN ⟩ Tüdruk hoidis teadmatusest käes maailma üht mürgisemat looma

Kuid pärast seda, kui ta oli koos loomaga fotodel poseerinud, otsis ta selle Internetist üles ja avastas, et tegemist on siniring kaheksajalaga. See on tunnistatud üheks kõige surmavamaks loomaks ookeanis, mis sisaldab piisavalt mürki 26 inimese tapmiseks.

Veelgi hirmutavam on see, et inimesed ei pruugi märgata, et kaheksajalg on neid hammustanud enne, kui on liiga hilja. Vastumürki pole olemas.