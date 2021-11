Mees tunnistas, et vahetas aastaid tagasi naise kassi ringi ja naine pole märganudki

«Mu pruudil oli äärmiselt agressiivne must kass. Ta kriimustas kõiki, susises kõigi peale ja poole ajast ei kasutanud hädade tegemiseks liivakasti. Mu naine muudkui seletas, et kassi tuleb õpetada paremini käituma.

Etteruttavalt ütlen, et seda ei juhtunud, hoolimata pingutustest.»



Mees kirjeldas, kuidas läks kassi söötma ja käpaline teda ründas. «Ütlesin talle, et kui korra nii veel nii teeb, vahetan ta paremini käituvama looma vastu välja. Mida enam sellele mõtlesin, sain aru, et mu mõte on geniaalne.»



Mees valis kohalikust varjupaigast samasuguse musta kiisu välja, kes käis liivakastis, armastas silitamist ja käitus üleüldse hästi. Igaks juhuks viis ta olemasoleva kassi kaugemale varjupaika, et naine mingil juhul pettusest teada ei saaks.