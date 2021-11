Ühendkuningriigis said koerad endale lõõgastava sisuga telekanali

DogTV (Koerte-TV) näitab saateid, mis on spetsialiseerunud lõõgastavatele ja stimuleerivatele segmentidele, et luua üksi kodus olevatele kutsudele õige igapäevane rutiin. DogTV andmetel kannatab üks kuuest koerast igatsusärevuse käes, kui nende omanik on tööl ja pika päeva lemmikust eemal.

MailOnline'iga rääkides ütles ta: «Inimesed arvavad, et DogTV on pisut veider kontseptsioon. Aga kui ma räägin neile, kui palju uuringuid selle kohta on tehtud ja et see telekanal saab aidata nende koeri üksi kodus olles, parandada nende elu oluliselt ning aidata erinevate stresside ja ärevustega toime tulla, siis nad saavad sellest aru.»