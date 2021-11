Hingedepäeval leidis Mustamäel aset teinegi õnnetu koera rünnak

Elzeri sõnul oli Staffordhshire'i terjeri omaniku seisukohast tegu väga keerulise juhtumiga, kuid tal on hea meel, et see on nüüdseks lahenenud.

Mupole on sel nädalal laekunud veel mitmeid uusi teateid koerarünnakute kohta. Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudevälja sõnul sagenevad koeraründed igal sügisel. «Ilmselt on tegu koerte jooksuajaga ja hormoonid möllavad. Suurem ja tugevam hakkab oma jõudu demonstreerima, on lõhnad, mis koeri ärritavad ja nii need ründed juhtuvad,» sõnas Uudeväli.

Miks muutuvad koerad agressiivseks?

Kommenteerib kogenud koerajuht- ja koolitaja Tatjana Tšernjakova

Ühiskond on läinud leebema suhtumise teed. See väljendub ka inimeste suhtumises koertesse. Koerad ei ole selle ajaga muutunud, muutunud on inimene. Olen kõigile oma õpilastele korranud, et igas sellises õnnetuses on süüdi koeraomanik, mitte loom. Inimene peab tegema kõik, et koer kedagi ei ehmataks või ründaks.

Ka kõige agressiivsem koer on võimalik kuulekaks dresseerida, aga mitte kurjusega, vaid kannatliku ning nõudliku dresseerija abil. Koera õpetamine on omaette teadus.

Mina isiklikult nõuaksin iga koeraomaniku koolitamist. Koolis õpitakse, kuidas koerale rihma kinnitada, kuidas koera rihma otsas jalutada ning kuidas teda käsku kuulama panna.

Kui koer saab aru, et tema omanik teda ei ohja ja ennast kohe alguses koera üle ei kehtesta, on probleem juba käes ning seda viga hiljem parandada on keeruline. Peremees peab ennast kehtestama, koeraga koolis käima ja eksamid sooritama, siis on heaks koostööks ja -eluks kõik eeldused olemas.

Mul on aastakümnete pikkune kogemus just agressiivsete koerte koolitamisega. Mul on endalgi mitu agressiivse loomuga koera, aga nad teavad täpselt, mida tohib ja mida mitte ning pole kordagi kedagi rünnanud, sest neid on õpetatud kuuletuma.