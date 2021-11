VIDEO ⟩ Autoteed ületavad karupojad panevad ema kannatuse proovile

Lapsevanemaks olemine ei ole mingi meelakkumine ning allolev video karuemast ja tema poegadest on selle ehedaks tõestuseks. Videost on näha, kuidas karuema soovib oma järeltulijad ohutult üle autotee toimetada, kuid nood teevad kõik endast oleneva, et see oleks võimalikult keeruline ja aeganõudev väljakutse.