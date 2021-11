AITAME ⟩ Huntide käest pääsenud taksipoisi pere palub abi operatsiooni eest tasumisel: temata on kodu tühi ja hall

Kuna tegemist on väga komplitseeritud lõikusega, siis on Eestimaa Loomakaitse Liidule teadaolevalt raviarve suurus vähemalt 3000 eurot.

Muud võimalust ellujäämiseks Jackyl pole ning ka praegu ripub tema elu juuksekarva otsas. Kuna koer on vähem kui kaks aastat vana ja varem terve olnud, siis on tal vähemalt lootust sellest eluga välja tulla. Veterinaar kinnitas, et tegemist on pigem hammustusega.

Jacky. FOTO: Eestimaa Loomakaitse Liit / Facebook

Jacky lugu tema perenaise sõnade läbi:

«Jacky sündis 11.mail.2020.a. Meie perre tuli Jacky juulis. Ta on parim koer maailmas, ta on taksilaadne ja ülisüdamlik ja sõbralik koer.

Kui me Jacky saime olime nii rõõmsad, nunnutasime, kaisutasime ja lapsed mängisid temaga tema mänguasjadega. Igal hommikul tuleb ta minuga koos õue kanu välja laskma ja pärast tuppa. Vahel ajab mutte mööda põldu taga nende urgusid kaevates. Talle meeldib alati meiega koos diivanil telekat vaadata ja laste kaisus tududa. Ta oli elurõõmus ja täis armastust ja truudust.

Täna öösel vastu hommikut 02.11.2021 juhtus Jacksiga ootamatu õnnetus. Meie kutsa küsis välja pissile ja kui ta uuesti tuppa küsis oli näha, et ta lonkab. Mõtlesime, et ehk võib-olla külm oli käpakestel, sest täna oli väga tugev öökülm ja hall maas. Võtsime ta sülle ja viisime ta voodi kõrvale tema asemele, kus ta tavaliselt magas. Lapsed ärkasid, et kooli minna ning Jacky tõusis, et neile rõõmsalt vastu minna. Tõustes vajus pikali ja enam ei tõusnud ja nii saime aru, et midagi on väga valesti. Hakkasin kiirelt otsima abi, mis kliinikumid on avatud hommikul kell 07.00 paiku. Kuna kogemused puudusid, siis see võttis aega. Lõpuks saime numbri Tartu Ülikooli loomakliinikusse. Kahjuks polnud arvestanud pikema sõiduga ja ootamatult sai teel olles küte otsa. Palusin päästeametist abi, kuna Jacky pärast oli pea sassis. Ei mõelnud ka kohe takso peale ja pääste suunas meid taksoni. Transportisime koera taksos kliinikusse.

Siis hakkas õudused pihta. Mu hing rebenes. Kuidas lastele teatada, et Jackyga on väga halvad lood!?

Hommikul niigi läksid nuttes kooli. Palvetasin terve päeva kuni õhtuni, kui helistas Jacky arst ja ütles, et peab tegema operatsiooni, et päästa meie koer. Kuna see läheb maksma väga palju ja meie perel pole sellist summat võtta, siis teine samm on meie Jacky saata taevasse.

See kõik juhtub just sellisel päeval nagu täna....

Mu aju ja süda ei taha seda vastu võtta. Ma tundsin, kuidas valu tapab mind seestpoolt. Lapsed nutsid, palusid, anusid: «Emme tee midagi ,palun tee!»

Inglid on olemas, sest nad juhatas meid teieni.

Palvetan iga sekund kutsa eest, et ta saaks tulla tagasi meie juurde, sest ilma temata on kodu tühi, hall ja kurb.

Lastel oli koolis väga raske. Igal võimalusel helistasid ja küsisid, kas emme teab midagi nende kullakesest. Raske oli hoida end rivil. Tundsin, et ei saa ise sellega hakkama ja mida võivad tunda veel minu lapsed. Arutlesime pärast mis võis temaga juhtuda. Pärast selgus, et ka külas teised koerad olid ärevad ja hirmul. Meie külas oldi nähtud hunte. Arvame, et jäi hundi lõugade vahele, aga imeläbi pääses ja sai jooksu. Me elame kohe metsa kõrval. Jacky vajab kopsusagara eemaldus operatsiooni, et uuesti iseseisvalt hingata ja jääda ellu. Palun, palun väga, väga, väga, väga abi, et Jacky saaks elada ja tulla taas koju.»

Iga euro on abiks, et Jacky saaks taas jooksma ja koju oma pere juurde!

