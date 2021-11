Kus talendid end peidavad? PetCity hakkab otsima loomariigi superstaare

Lauri sõnul tuleb sul kulutada maksimaalselt 10 minutit päevas, et oma lemmikule õpetada mõni trikk. «Lemmik on õnnelik, et temaga tegeletakse, tema aju ja füüsist stimuleeritakse ning treenides tugevneb tema side omanikuga,» rääkis Lauri ja lisas, et ta isegi on olnud viimasel ajal natuke laisk, aga nüüd parandab ta selle vea ja õpetab Ruudile uue triki. Tegemist on trikiga, mis arendab tema lemmiku keskendumisvõimet ja kannatlikkus. Ruudi ninale asetatakse maius ja ta võib selle ära süüa alles käsu peale. Vaatame üheskoos, kas see trikk õnnestub neil või mitte, juba konkursi käigus.