Loomaarst vastab: miks kass ühte pereliiget hammustab?

Miks kass ühte pereliiget hammustab? Meil on mõned aastad tagasi varjupaigast võetud kass. Süles talle olla ei meeldi, muidu on sõbralik ja mänguline. Tütar, kes kassi valis, hoiab ja mängib temaga, on aga ainuke, keda kass hammustamas käib. Miks? Käib ja hõõrub end tütre vastu ja siis lööb hambad sisse.