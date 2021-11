PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib imearmas kaisukiisu Nemo

Nemo on nüüd hoiukodust valmis ümber kolima oma päris isiklikku koju, kus on päris oma isiklikud inimesed, kellega koos aega veeta. Ainus asi, millega Nemo tulevane kodu peab arvestama, on see, et Nemo on FIV+, seega tema immuunsus on veidi nõrgem kui keskmisel kassil. Seetõttu vajab Nemo stabiilset ja armastavat kodu, kus ideaalis ei oleks ühtegi teist kassi. Rohkem elust FIV+ kassiga saab lugeda SIIT ja SIIT.