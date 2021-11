VIDEO ⟩ Lehm maksab koera piinavale mehele kätte

Videol on näha, kuidas ruudulise särgiga mees haaras koeral peast ja üritas teda tõsta. Loom ulgus valust. Mees eiras looma kaeblikku kiunumist ja jätkas piinamist.

Järsku tungis kaadrisse lehm ja tõukas abitu koera kurjategijast eemale. Pärast seda ründas sarvik meest, kes üllatusest ei jõudnud reageeridagi. Salvestusele on jäädvustatud hetk, mil lehm inimese ümber lükkab.

Alates avaldamisest on postitust vaadatud üle 120 tuhande korra. Paljud kasutajad kritiseerisid kommentaarides mitte ainult seda, et mees tegi koerale haiget, vaid ka seda, et juhtunut filminud inimene ei püüdnud looma aidata.