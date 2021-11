Norfolkis sündisid selle hooaja esimesed hallhülgebeebid

Horsey Sealsi sõbrad hoiatasid, et kui inimesed satuvad poegadele liiga lähedale, võib see põhjustada ema oma poega hülgama, jättes selle nälga.

Juhataja Peter Ansell ütles, et poegimishooaeg on vaikselt alanud, kuid juba paari nädala pärast on hülgepoegi tunduvalt rohkem. Vabatahtlikud korrapidajad on valvamas, et inimesed hüljestele liiga lähedale ei satuks. Ohutut kaugust tähistavad ka sildid.