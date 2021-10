Saksamaal hakatakse koerte abil raudteid ehitama

Loomade arenenud haistmismeele tõttu on sel viisil igal aastaajal võimalik kiiresti leida punase raamatu metsaasukad ja alustada ehitamist varem. Sel ajal, kui koerad objekte uurivad, salvestavad koerajuhid andmed tahvelarvutitesse ja sisestavad need süsteemi, millele on juurdepääs kõigil projektiga seotud organisatsioonidel.

DB taristuplaneerimise direktori Jens Bergmanni sõnul on see esimene kord, kui Saksamaal loomi ehitusprojektide juures kasutatakse. Ettevõte märkis, et koerajuhid on juba alustanud kuue erinevat tõugu koera koolitamisega, kes hakkavad töötajaid aitama 2022. aasta algusest.