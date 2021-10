Ühendkuningriikides sündis haruldane musta ninasarviku varss

Maailma Looduse Fondi andmetel on maailmas alles umbes 5600 musta ninasarvikut ja loomad on loetletud kriitiliselt ohustatud loomadena.

Flamingo Landi omanik Gordon Gibb ütles: «See on esimene kord, kui Yorkshire'is sünnib must ninasarvik. Kuna loodusesse on jäänud vaid paar tuhat musta ninasarviku isendit, jätkab see sündmus meie eluliselt tähtsat looduskaitsetööd nii kodus kui ka välismaal.»