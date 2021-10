Aasta loomaarsti tiitli pälvis Valdeko Paavel

Paavel on praktiseeriv loomaarst, veterinaaria kõneisik, tööandja ja aktiivne ühiskonna liige kes panustab nii eriala siseselt kui väljaspool, kirjeldas teda ühing.

«Kindlasti pole ükski suurem veterinaaria sündmus Eestis, kust ta puuduks. Koos oma kolleegide Aini ja Kristoga on ta alati abiks ja panustab, et ühised üritused saaks toimuma ja oleksid meeldejäävad,» lisati teates.

Niisamuti on Paavel kolleegidega avanud mitmeid loomakliinikuid, olles üheks suurimaks tööandjaks loomaarstidele ja loomaarsti abilistele Eestis ning ka hiljuti laienedes Lätti. Tegemist on tipptasemel kliinikutega, kus on võimalik pakkuda kõige kaasaegsemat ravi koduloomadele.