Loomaarstid loetlevad lemmikloomade insuldi tunnuseid

«Kõik võib alata loidust käitumisest ja isukaotusest. Loomulikult võivad need olla täiesti erinevate haiguste ilmingud, kuid peate mõistma, et iga selline muutus on signaal, et lemmiklooma tuleb veterinaararstile näidata,» ütles Klenovo veterinaarosakonna spetsialist Aleksandra Grigorieva. Ta lisas, et tavaliselt areneb insult koheselt, kuid sümptomid võivad ilmneda järk-järgult mitme päeva jooksul.