Põhja-Korea kavatseb end näljast päästa mustade luikede lihaga

Põhja-Korea võimud loodavad, et mustade luikede tööstuslik kasvatamine parandab inimeste elatustaset ja päästab näljast. Ametnike sõnul on linnulihal raviomadused ja see maitseb hästi. Põhja-Korea põllumajandusministeeriumi pressiesindaja väitel sisaldab musta luige liha rohkem valku kui ükski teine ning on kergemini seeditav ja vähivastaste omadustega.