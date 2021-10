PÄEVAKÄPP ⟩ Kus peidab end imeilusa Sahara inimene?

Sahara on umbes 5-aastane, kuid välimuselt alles kassipoeg. Tal on pisikesed nunnud käpad ja kaunis kilpkonnamustriga kasukas.

On väga kurb, et Sahara tunneb ennast kassitoas endiselt veidi hirmunult. Tavaliselt leiab ta omaette pesast tudumas, kuid siiski – mõnikord võib märgata Sahara uudishimulikke silmi toas jälgimas, millega tegelevad teised nelja- ja kahejalgsed. Sahara on üks tõeliselt armastuväärne kassike, kes võiks endale turvalise pesa leida. Uues kodus saaks ta võimaluse muutuda vapraks kiisuks, kes naudib paisid ja nurrudes maitsvat maiust lunib.