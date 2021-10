VIDEO ⟩ Tjumenit katab miljonite linnugrippi nakatunud kanade põletamisest tekkinud sudu ja hais

Video autor kaebab, et inimestel pole midagi hingata ja küsib miks võimud midagi ette ei võta. «Siin haiseb põletatud kanade järgi ja aknaid ei saa avada.» Korteri aknast tehtud kaadrid näitavad sudu, millesse on mähkunud terve elurajoon.

Video autori sõnul on väljakannatamatu olukord kestnud juba poolteist nädalat. Ettevõttes on hävitatud üle kolme miljoni kana ja veel umbes miljon on põletamata.