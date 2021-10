HÜVASTI, MOCHI! ⟩ Perekond leinab maailma pikima keelega koera: ta puges tuhandetele inimestele hinge

Mochi oli pärit USA-st South Dakota osariigist ning tema keel oli 18,5 cm pikk. Pikast keelest oli tema pererahvale nii rõõmu kui ka veidi muret: nimelt lisaks sellele, et suure keelega käis kaasas palju sülge, oli Mochil keele tõttu vahel raskem hingata ning mustus ja puulehedki hakkasid kergesti keele külge.

Mochi lahkumisest teatas Guinessi rekordite uudisteportaal 20. oktoobril. Mochi perenaine rääkis uudiseportaalile, et koer jagas oma elu jooksul positiivsust paljudele inimestele, kellega ta kokku puutus, ega jätnud kedagi külmaks.

Sõbraliku loomu ja armsa ning veidi totra välimuse tõttu suutis Mochi perenaise sõnul panna naeratama inimesi, kes polnud seda juba aastaid teinud. «Näiteks ükskord kui me Niagara joa juures olime, jooksis ta ühe ratastoolis istuva naise juurde ja pani oma pea talle sülle. Naise perekond oli äärmiselt üllatunud, kui naine koera paitama hakkas ja muigas. Nad ütlesid, et ta on juba pikalt halvatud olnud,» kirjeldas perenaine üht eriti meeldejäävat vahejuhtumit.