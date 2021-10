SUUR GALERII ⟩ Julmusevaba moeetendus koputas südametunnistusele

Tellijale

«Mulle hästi meelis, et Loomus tõi kokku väga erinevad kollektsioonid,» räägib Hanna Korsar brändist The Korsars. «Ja meie tahtsime näidata, et eetiline lähenemine moele ei pea võtma ära lõbu ja värvi! Ei pea olema vormitu ja hall linane kleit. Loodust säästev mood võib olla väga kirgas ja kirev!»

Disainerist vend Karl Artur Korsar nõustub: «Meie koostöö Loomusega saigi alguse sellest, et me seisame samade asjade eest - läheme alati heategevusega kaasa, meie printsiibid on läbipaistvad, me ei tooda üle ja jagame samu väärtusi. /jätkub/

Mia&Leela tõi Loomuse etenduse raames lavale kollektsiooni BE KIND TO EVERY KIND. «See on justkui südametunnistuse hääl, mis lisaks trendide järgimisele ja ilus olemisele nõuab ka ümbritsevaga arvestamist. Ei ole vahet, kui ilus üks toode väljast tundub, kui selle tootmisprotsessis on ära kasutatud inimesi või looduskeskkonda.» /jätkub/