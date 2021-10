Loomakaitsjad avaldasid video Raplamaa koertevabrikust: kaalusime kaua, kas näidata

«Kaalusime kaua, kas näidata videot, mille tegime selle aasta aprillis, kui käisime Raplamaal kontrollimas koerte pidamistingimusi,» tunnistab ELL oma sotsiaalmeediapostituses, lisades: «Täna otsustasime, et näitame seda teemat kogu hiilguses ja põhjusel, et seeläbi ehk õnnestub edaspidi ära hoida nii mõnigi samasse kategooriasse kulmineeruv probleem.»

Teateid Raplamaa vanainimese koerte kohta oli liit saanud juba mitmeid kordi. «Olime teinud korduvalt avaldusi nii kohalikule omavalitsusele kui Veterinaar- ja Toiduametile (praegu uue nimega Põllumajandus- ja Toiduamet). Meile väideti, et kohta kontrollitakse pidevalt ja kõik vastab nõudmistele,» kirjutab ELL.

Tegelikkus oli paraku midagi muud...

Loomakaitsjad usuvad, et kuna memmel jätkus kuraasi keelduda koerte pidamistingimusi näitamast, siis ametnike poolt jäeti see asi lihtsalt sinnapaika. Kogu loo teeb õõvastavamaks see, et neis tingimustes elas lisaks koertele ka inimene ise.

Vahel juhtub aga imesid ja ELL-i jaoks hakkasid imed juhtuma siis, kui Põllumajandus- ja Toiduametisse läks tööle tõeline loomasõbrast vastutustundlik ametnik Tiina Kukk, kellele see ametikoht polnud pelgalt ajaveetmisvõimalus.

Tiina nägi seda mida ELL on näinud väga pikki aastaid ning mida on üritatud sama kaua edasi anda ka ametnikele.

Siiani liikus loomade heaolukontroll tigusammul, jättes mulje, et tegelikult ei huvita loomad kedagi peale mõnede nn «tülikate ja hüsteerikutest koosnevate» loomakaitseorganisatsioonide.

Kõik need aastad, kui PTA (endine VTA) köit lohistas, oli liidu hääl kui hüüdja hääl kõrbes. Lõputud kaebused kadusid kui ühte suurde ja sügavasse kaevu ning sinna jäidki. Eestimaa Loomakaitse Liit proovis loomi aidata oma jõududega ja tegi palju ka ära. Kasutati läbirääkimisoskusi, juriidikat ning vahel ka keelatud võtteid. Seda kõike ainult ühel eesmärgi - aidata väärkoheldud loomadel jõuda sinna, kus neil oleks hea olla.

Tänu Tiinale ja tema abilistele lõppes selle aasta juuni alguses tõeline põrgu just videos nähtud koerte jaoks. Tänaseks on veel veidi minna, et nad kõik saaksid elada valuvabalt uutes kodudes, kus ei peaks iial kartma nälga, külma ja inimest.

«Enamus Purku koertest on juba üsna sotsiaalsed ja nii terved, kui võimalik. Kõik on saanud vastavalt vajadusele maksimaalselt arstiabi. Nende koerte elu me muutsime ja selle muutuse juures on olnud kõik head annetajad ja toetajad,» on ELL tänulik.