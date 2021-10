Aeg maiustada: annetajad kogusid Tallinna loomaaiale hiigelkoguse head ja paremat

Lisaks kommenteeritud toitmistele saavad külastajad sel peol osa temaatilistest välinäitustest, mängudest ja loomaaia kohvikute kõrvitsamenüüst. Üritusel osalemine on sügishooajale soodsa loomaaia piletiga.

Kõrvitsahooaeg kulmineerub sel laupäeval, 30. oktoobril loomaaias Kõrvitsapeoga. «Tegemist on sügishooaja keskkonnarikastamise suursündmusega, kus serveerime loomadele saadetud kõrvitsaid tavapärasest põnevamal moel. Erksaid elamusi ja emotsioone jagub sealjuures ka külastajatele, kes saavad giidiga jalutuskäigul lähemalt kuulda ja näha, kuidas loomad aedikusse asetatud põnevale söögiviljale reageerivad,» sõnas Õunapuu.

Üritusel osalemine on loomaaia piletiga. Sissepääs on avatud kell 9-17. Loomaaed on jalutamiseks avatud kella 19ni.