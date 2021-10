PÄEVAKÄPP ⟩ Bruno on kodu oodanud juba üle 7 pika aasta!

Bruno otsib endale armastavat peret, kes teda taaskord tänavale ei hülgaks. Ta on võõrastega arglik, talle ei meeldi liigne tähelepanu, kuid ta armastab sellegipoolest inimeste seltskonda, ühiseid mänge ja teisi kasse. Brunost on saanud ka hoiukodu kiisutüdrukute «turvamees». Kõik õblukesed kiisutüdrukud hoiavad suure ilusa musta kiisu lähedusse, sest tema kõrval on neil julgem kõndida.