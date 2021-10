PÄEVAKÄPP ⟩ Väike haldjalik Amabel ootab oma armast inimest

Amabel on üks ääretult armas, pisikest kasvu kiisutüdruk, kellel vanust ligi neli aastat. Amabel tähendab ladina keeles «armastusväärne», ning seda just see väike preili on.

Iseloom on Amabelil selline, et tema hooldaja jaoks ongi ta justkui väike haldjas. Ta on nii õrna olekuga, väike ja armas, äärmiselt malbe ja rahulik. Kuidagi nii rahu toov tegelane. Tema õrnus väljendub just selles, et ta veidi pelgab inimesi - mõnda rohkem, mõnda vähem - kuid rahulikku paikätt ta armastab. Tal puudub igasugune oskus olla end kaitsev või kuri, isegi kui midagi hirmutab. Ei, ta lihtsalt loodab inimestest parimat ja ootab, et keegi seda ka temas näeks.

Välimuse poolest on ta ka kuidagi haruldase näoga, sassi teda teistega ei aja. Tal on ilusad, suured ja rohelised silmad. Must-valge kasukas. Roosa ninanöps, millele on kena must täpike sattunud. Ja boonusena, tema karv on udupehme.

Amabel on läbinud kõik protseduurid ja lihtsalt ootab, et tema armas inimene talle järele tuleks.