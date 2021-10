Maja valvama jäetud lemmiklooma varitsevad mitmed ohud

Turvafirma G4S standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala selgitas, et sissemurdmistega seoses on ette tulnud olukordi, kus perekonna lemmikloom on tõsisesse ohtu sattunud. «Pirital oli olukord, kus inimene tahtis liituda valvesüsteemiga seetõttu, et kaitsta enda looma. Tema tuttaval olid koerad hoovis maja valvamas ning vargad söötsid koertele nii palju unerohtu, et see hakkas nende tervisele,» rääkis ta.