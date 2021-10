FOTOD ⟩ Ikka veel nii armas! Vaata, kuidas läheb noorel politseikoeral Ässal töörindel

Kutsika jaoks on aga väga olulisel kohal ka mäng, seda ei maksa unustada. «Kutsika jaoks on mäng preemia ja kui koer seda tahab, on võimalik läbi selle motivatsiooni õpetada talle uusi vajalikke oskusi. Kui toidumotivatsioon võib mõnel koeral kaduda, siis mängu motivatsioon üldiselt ainult tõuseb,» avatakse Eesti politseikoerte Instagrami lehel politseikoerte treenimise tagamaid.