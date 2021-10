Essexist leiti Indiast pärit surmav madu

Roomaja oli peitunud Indiast pärit kivisaadetisesse ja pakkus kohaletoimetamiskoha personalile suurt huvi. Kõik eeldasid, et tegemist on kahjutu maoga. Hulljulge personal ei teadnud sel hetkel, et nende töökohale saabunud loom on tegelikult üks surmavamaid planeedil.