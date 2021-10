Hiiglaslik koer püüab ennast nähtamatuks teha, sest tal pole tuju vanni minna

Pehme, sõbralik ja võimsalt suur koer ei taha kohe üldse vanni minna. Peremees keelitab ja sätib teda, aga ikka lipsab koer peitu, andes märku, et see pole tema soov.

Vanni põhja on asetatud rätik, et koer ei libiseks. Vannituppa on toodud ka pere beebi, kes kaasa laliseb. Uhke kasukaga kass pikutab solidaarsusest kraanikausis ja vaatab pealt. Koer ei lase ennast ära meelitada ka oma lemmikmaiusel, pähklivõil.