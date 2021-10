2021. aasta kõige loomasõbralikuma teo kandidaadid on järgmised:

1. Karusloomafarmide keelustamine

Karusloomafarmide keelustamist on arutatud Eestis alates 2009. aastast, mil see teema esimest korda Riigikogus tõstatati. Riigikogu täiskogu on karusloomafarmide keelustamise üle hääletanud aastatel 2017 ja 2019. Mõlemal korral lükati eelnõu tagasi. 2. juunil sündis ajalooline otsus. Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu eelnõu, mis näeb ette, et 2026. aasta 1. jaanuarist on Eestis keelatud loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil.

2. Briti sõdurid aitasid Tapal tabada ilutulestiku tõttu põgenenud nälginud koera

Roi nimelist koera otsiti Lääne-Virumaal suure hulga vabatahtlike abiga, viimaks said koera kätte liitlasvägede sõdurid. Koerake oli kodust pagenud ümberringi lastud ilutulestiku tõttu ja tema meeleheitel peremees juba kaotamas lootust sõber üles leida. Loomapäästegrupile saabus teade, et üht kõhnunud looma on nähtud Tapa polügoonil. Koer oli arg ja liikus eest ära, kuid sõjaväelased nägid, et see koht oli selline, kus koer on olnud pikemat aega ja otsustasid ehitada käepärastest vahenditest pesa ja jätsid talle süüa. Vabatahtlikud koos Loomapäästegrupiga hakkasid looma jälge ajama, kuid tulutult. Peale pikka otsimisoperatsiooni ja mitmeid võileibu hiljem, suutsid Briti sõdurid koera usalduse võita. Tänu sõduritele leidis Roi tee oma peremehe juurde tagasi.

3. Koolilapsed päästsid Rohuküla sadamast kassipojad