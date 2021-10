PÄEVAKÄPP ⟩ Koduotsingul on imearmas noor kassilaps Ewert!

Ewert on kõigest 4-kuune kassipoeg (sündinud 14.06.21). Ta kolis Pesaleidja hoiukoju enda venna Dragoniga Jõelähtme vallast. Hoiukoju jõudes oli poiss väga arglik, kuid ajaga on ta palju julgemaks muutunud. Ta tuleb ise inimese juurde ja on vägagi uudishimulik! Kuigi Ewert hetkel veel inimkätt kardab, on see vaid aja küsimus, millal ta lõpuks endale pai laseb teha. Juba praegu otsib ta seltsi ja tal on pontentsiaali tõeliseks sülekassiks hakata!