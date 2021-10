PÄEVAKÄPP ⟩ Armastavat kodu otsib imeline paikass Malibu

Lühikese mustvalge kasukaga Malibu on üks imeline paikass. Ja kuigi Malibu on Pesaleidja hoole all olnud veel väga lühikest aega ning ilmselt ei ole kassipoiss oma varasemas elus eriti inimestega kokku puutunud, siis otsib Malibu turvatunnet ja vabatahtlikud soovivad omalt poolt anda kõik, et leida talle armastusväärne kodu.