Mallukas loobus jänesest: Liisu on elus ja tervise juures ning naudib rantjee elu

Mallukas tunnistas, et tegi küll jänest võttes eeltööd, aga keskendus pigem positiivsetele kogemustele, kus pererahvas jänesega koos telekat vaatas või suvel muru sees võililletutte näksis.

Blogijale kirjutas üks viimsilane, kes oli rõõmsasti nõus Liisule uut kodu pakkuma. Neil on oma maja, suur õu ja spetsiaalne jänkude aedik, kus Liisut juba üks liigikaaslasest sõber ees ootab. Liisu saab uuele sõbrale õpetada, kuidas mõnuleda, paitamist nautida ja pererahvast mitte näksata.

Mallukas on siiralt rõõmus, et Liisu saab uhkelt elada, kaevata ja närida palju süda kutsub ning ta ise ei pea pidevas hirmus ja s**akihi all elama.