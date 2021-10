PÄEVAKÄPP ⟩ Uut kodu soovib leida väärkoheldud Terry, kes elas pojast peale puuris

Valest kohtlemisest tingituna on Terry tagajalad valesti arenenud ja seetõttu vudib ta nendega veidi teisiti kui teised kassid. Õnneks ei takista see teda elu täiel rinnal nautimast ning karvapall armastab väga ringi joosta ja mängida.

Väike Terry on lustlik ja rõõmus kassipoiss. Ta on väga õnnelik, et saab nüüd kassitoas rahulikult ringi liikuda, süüa ja pai lunida ning teistega koos mängida ja joosta.