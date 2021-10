Siiamilaadne kass Simo jõudis MTÜ Kasside Turvakodu hoole alla Tallinna kesklinnast, kus teda hulkumas nähti. Kuidas kassike tänavale sattus, on mõistatus. Esialgu arvati, et kassipoiss on kodukass ja kuulutati karvapalli, et tema omanikke leida. Kuid ei midagi… Tühjus.