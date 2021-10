Loomaarst vastab: miks kass ennast kogu aeg lakub, kratsib ja sügab?

Lemmiku toimetusele saabus järgmine lugeja küsimus: «Minul on 10 kuune steriliseeritud, vaktsineeritud kiisupreili, kelle võtsin kaks kuud tagasi hoiukodust. Kõik paistab muidu korras olevat, aga mulle tundub, et viimasel ajal on hakanud ennast liiga tihti lakkuma ja näksima ja kratsima. Ma pole päris kindel, kas seda on liiga palju, aga lihtsalt ma märkan seda tegevust päris tihti. Liiva ja toitu pole vahetanud.

Käisin ka loomaarsti juures (üksi) konsulteerimas, tema soovitas esialgu uus ussikuur teha. Esimene tablett on antud, teine läheb 10 päeva pärast. Probleem on selles, et kassike ei lase ennast puutudagi, rääkimata püüdmisest, et arsti juurde minna. Ja kuna ta oli alguses ikka suures stressis, siis ma ei tahaks küll hetkel püüdmist rakendada, sest ta on minuga nüüd juba enamvähem harjunud, välja arvatud füüsiline kontakt. Nii palju kui magades vaadata saan, siis tunduvad kõrvad seest puhtad, karvutuid laike ka pole, mis seisukorras muidu nahk on, ei tea. Mu eelmisel kassil oli ka mingil ajal selline kratsimine ja tekkis ka kõõm, siis öeldi, et toas liiga kuiv õhk.