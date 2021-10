Purjus elevandid ja näppajad sead: loomade kuriteod

Vahel peetakse inimest süüdi kuriteos, mille tegelikult pani toime metsloom. Kõige kuulsam on Austraalias Lindy Chamberlaini juhtum. Naine karjus, et nägi dingot oma 9-nädalase lapsega põgenemas, kui pere 1980. aastal telkimas oli. Ta mõisteti ekslikult oma lapse tapmises süüdi, kuigi hiljem selgus, et metsikud koerad dingod olid tema lapse ära söönud.

Indias sureb kokkupõrkes elevantidega igal aastal 500 inimest. Enamasti elevandid inimesi ei ründa, õnnetuse traagiline põhjus on nende suures kaalus. Näiteks avariide korral. Need elevandid ei kavatsenud tappa ega soovinud kellelegi halba.

Küll aga võivad elevandid muutua agressiivseks, kui nad on purjus. Ja londikud naudivad, kui maapind nende all kõikuma hakkab. Näiteks Põhja-Bengalis joovad elevandid kodupruuli, mida toodavad ja naudivad sealsed elanikud. Elevandid on küll suured loomad, aga neil puudub peamine etanooli lagundav ensüüm, mis tähendab, et nad jäävad purju juba väga väikesest kogusest märjukesest.