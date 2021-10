Kolumbia «kokaiinijõehobud» hävitatakse

Escobar smugeldas 1980ndatel endale Ameerika Ühendriikide loomaaiast esialgu neli jõehobu: ühe isase ja kolm emast. Praeguseks on nad paljunenud ja hinnanguliselt on neid rohkem kui 80.

Väidetavalt on suured võimsad loomad üha agressiivsemad, mõned on isegi inimesi rünnanud.

Escobari jõehobud on pikka aega olnud turismiobjekt, mida paljud inimesed üle maailma vaatama tulevad. Ja kuigi turism on kindlasti osutunud valitsusele rahaliselt kasulikuks, on juba ammu mure, et ilma nõuetekohase sekkumiseta kasvab jõehobude arv 2039. aastaks üle 1400.