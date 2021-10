VIDEO ⟩ Eksootiline lemmikloon: lätlane jagab kodu kiskjalikult sisiseva karakaliga

Kuigi Pumba sisiseb oma peremehe peale palju, ei väljenda see tolle sõnul kurjust. Tegelikult olevat loom südames väga lahke, talle meeldib end peremehe jalgade vastu hõõruda ja voodis magada. Väljakutseteks on vaid hiiglaslikud toiduarved ning jälgimine, et loom kodust plehku ei paneks. Lätis on karaakali pidamine seaduslik.