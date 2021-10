PÄEVAKÄPP ⟩ Kunagine kodukass Ingel palub uut võimalust

Nüüd on kiisu mõnda aega hoiukodus ja toimunud on suured muudatused. Ta on muutunud taas usaldavaks, paimaiaks ja inimese lähedust armastavaks. Esimestel päevadel tekkisid tal väikesed konfliktid hoiukodu teiste asukatega, kuna Ingel tundis end samuti täieõigusliku pereliikmena ja soovis kohe parimaid pesasid ning talle sobival ajal hellitusi.

See kiisu on olnud kindlalt kodukass ja on kurb, et ta üldse tänavale sattus. Ta viskas juba teisel päeval müraki selili ja laskis oma kõhtu õrnalt sügada- no ja need tema esikäpad, mis õhku sõtkuvad nurrumise saate l- need on lihtsalt nii nunnult naljakad...