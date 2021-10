VIDEO ⟩ Imeline vaatepilt: lõviema päästis oma abitult nutva poja

Juhtumi pealtnägijateks olid 62-aastased fotograafid Laurent Renaud ja Dominique Osion. Nad kartsid, et üks kahest jootmisauku laskunud lõvikutsikast ei saa kaevust kaldale iseseisvalt välja.

«Vahekäik vette oli piisavalt sügav ja järsk, et kui kutsikad joomise lõpetasid, pidid nad üles ronima. Üks poegadest üritas mitu korda pervest üles ronida, kuid sai kiiresti aru, et on hädas. Ta kukkus peaaegu vette ja hakkas abitult karjuma,» selgitas Reno.