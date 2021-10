AITA VÕIDELDA ⟩ Viienda korruse aknast alla visatud kassi elu ripub juuksekarva otsas

6. augustil vastu ööd visati Tartus Pika tänava korrusmaja viienda korruse aknast välja kass Pätu, kes vajas juhtunu tagajärjel suulaelõhet korrigeerivat operatsiooni. Pätu omaniku osas algatati kriminaalmenetlus.

Kass Pätule ulatas abikäe MTÜ Tartu Kassikaitse, kes toimetas ta kiiresti kliinikusse abi saama. Pätu viidi Maaülikooli kliinikusse, kus selgus, et tal on palju õnne olnud – ei olnud luumurdusid, siseorganid, põis polnud rebenenud, kuid kahjuks oli tal ulatulik suulaelõhe, mis on enamikel kõrgelt kukkunutel, ja selle raviks tuli teha operatsioon.

Üks viimaseid pilte kassist. Pätu visati suvel julmalt maja viienda korruse aknast alla. FOTO: Tartu Kassikaitse

Kui alguses tundus, et Pätu vigastused olid võrreldes teiste sarnasesse olukorda sattunud kassidega kergemad, siis nüüdseks on selgunud, et Pätu paranemine ei lähe sugugi lihtsalt.

Praeguseks on Pätu läbinud kaks operatsooni. Pärast neid aga läks midagi valesti ning tervis hakkas ikkagi allamäge minema. Nüüd ripubki Pätu elu juuksekarva otsas ja vabatahtlikud hoiavad hinge ja pöidlaid, et ta leiaks jaksu edasi elada.

«Hetkel on Pätu tilga all kliinikus, mis on meile väga kallis, aga praegu ainuke lootus veel. Hästi rasked nädalad on olnud, mitu vabatahtlikku on pidanud iga päev tabletti ja silmatilku panemas käima, aga me loodame, ja kui mitte midagi muud, siis pakume parimat hoolt, mida saame,» ütles Tartu Kassikaitse vabatahtlik Lemmikule.

Vabatahtlik kutsus üles märkama loomade vastu vägivaldseid inimesi ja teatama neist politseile.

Pätu vajab nüüd ka kolmandat operatsiooni, mida arst ei saa hetkel aga teha, kuna kassi leukotsüüdid on liiga madalad. Siiski on Pätu praegu elus ja vaabatahtlikud võitlevad temaga koos viimase hetkeni.