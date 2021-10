PÖÖRANE VIDEO ⟩ Tiiger aitas paarikesel lapse soo teada saada

Kui tavaliselt torkab roosade või siniste helvestega täidetud õhupalli katki tulevane isa või ema, siis üks Dubais puhanud paarike otsustas, et sama hästi võib seda teha ka tiiger, vahendab Daily Star .

Sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, kuidas tiiger õhku hüppab ning oma küüniste abil õhupalli katki teeb. Õhupallist välja voolav roosa puru annab märku, et sündimas on tüdruk.