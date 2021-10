Miljon eurooplast nõuab metsloomade tsirkuses kasutamise keelustamist

InfoCircos alustas allkirjade kogumisega 2018. aastal ning tänavu märtsis ühines rahvusvahelise petitsiooniga Europgroup for Animalsi kampaania Stop Circus Suffering. 81 Euroopa Liidu organisatsiooni, sealhulgas MTÜ Loomus, kutsusid inimesi oma poolthäält andma ning üheskoos koguti üle ühe miljoni allkirja. Oma toetushäälega andsid nad mõista, et metsloomad on tsirkustes määratud kogema elu täis füüsilist väärkohtlemist ja vaimset vägivalda ning sellisel julmal meelelahutusel pole enam tänapäeva ühiskonnas kohta.

Eestis on metsloomade kasutamine tsirkustes olnud keelustatud 2018. aastast, kuid Euroopas on mitmeid riike, kus taolist keeldu veel pole või on keelustatud ainult teatud liikide kasutamine. Riiklikul tasandil keelustamine ei aita aga ennetada loomade transportimisega tekkivaid riske ning loomade kurnatust. Kuna tsirkused on liikuvad meelelahutust pakkuvad ettevõtted ja esinevaid metsloomi transporditakse üle liikmesriikide, siis kujutavad need endast tõsist ohtu avalikule turvalisusele ning loomade tervisele ja heaolule.

Loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhatuse liikme Anu Tensingi sõnul on teema ka Eesti jaoks oluline. «Kuigi sel julmal meelelahutusel pole enam Eestis kohta, tegutsevad need samad tsirkused edasi teistes riikides, kus see veel lubatud on. Üleeuroopaline keeld teeks selle lõpu,» kommenteeris ta.