Austraallased on hädas tuhandete suurte mürkmadude tungimisega kodudesse

Austraalia maopüüdjate eestvedaja Sean Craig ütles, et alates oktoobri algusest on ta püüdnud üle 12 väga heas toitumuses mürgise pruuni võrkmao ja 25 punakõhulist musta madu. «Me näeme üha suuremaid isendeid,» kommenteeris Graig.

Paljud eksperdid nõuavad, et osariik kuulutataks katastroofitsooniks, kuid kahjurite ekspert Steve Henry Rahvaste Ühenduse teadus- ja tööstusuuringute organisatsioonist ütles, et häiret pole vaja anda. Ta usub, et kuigi hiired on madude lemmiktoit, ei juhtu tõelist madude katku.